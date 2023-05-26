Ожидается ли повышение тарифов на воду?

В Азербайджане не ожидается повышения тарифов за использование воды.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

Он отметил, что ОАО не обращалось в связи с этим в Тарифный совет.

"Этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы не обращались по этому поводу в Тарифный совет", - сказал Джебраиллы.