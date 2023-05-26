https://news.day.az/society/1567851.html Ожидается ли повышение тарифов на воду?
Ожидается ли повышение тарифов на воду?
В Азербайджане не ожидается повышения тарифов за использование воды.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
Он отметил, что ОАО не обращалось в связи с этим в Тарифный совет.
"Этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы не обращались по этому поводу в Тарифный совет", - сказал Джебраиллы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре