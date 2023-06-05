В Азербайджане ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах вероятны дожди. Северо-западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-50%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18°, местами 20-23° тепла.