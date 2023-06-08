Низами Гянджеви был поэтом целой эпохи.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин во время выступления на мероприятии, посвященном вопросам изучения и пропаганды ценностей, содержащихся в наследии Низами Гянджеви.

"В мире сейчас много проблем, связанных с культурой, наследием. Произведения Низами Гянджеви уже тогда, когда еще появились, озарили своим светом целую эпоху", - сказал он.

Отметим, что международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: Энергия, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви, сегодня продолжает работу в Гяндже. Первый день мероприятия прошел накануне в Шуше.

Участники мероприятия сегодня сначала посетили мавзолей Низами Гянджеви.

Среди участников международного мероприятия сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, экс-президент Болгарии Роcен Плевнелиев, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Монтенегро Филип Вуянович, 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Вулкан Бозкыр, экс- генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, бывший министр внутренних дел Боснии и Герцеговины Предраг Куртеш, бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчал, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер, президент Антирасистской коалиции европейских городов Бенедетто Заччироли, президент и исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Элиот, бывший вице-президент Всемирного банка Матс Карлсон.

В мероприятии в качестве докладчика принимает участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов.