В Ханкенди и прилегающих районах начала функционировать сеть связи специального назначения

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах была оперативно создана и введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA с целью надежного управления государственными структурами и организации обмена информацией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в настоящее время в этом регионе продолжаются подготовительные работы по созданию сети "AzStateNet".

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, руководствуясь указами и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, продолжает обеспечивать государственные органы бесперебойной и безопасной связью специального назначения.

Напомним, что за истекший период текущего года 15 государственных структур, действующих на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, были обеспечены ГСССИБ каналами передачи данных и интернета через сеть "AzStateNet".