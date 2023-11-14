В одной из средних школ Украины начали преподавать азербайджанский язык

Политические, экономические, научные, образовательные, культурные и другие связи между Азербайджаном и Украиной постоянно развиваются. Одним из ярких примеров этого является специализирующийся на преподавании иностранных языков лицей "Лингвист" имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене. Эту школу еще называют "Мостом дружбы" между Азербайджаном и Украиной. С Азербайджаном в Ирпене много что связано - улица, парк и школа имени академика Зарифы Алиевой. Теперь этот список пополнился: в гуманитарном лицее "Лингвист" имени Зарифы Алиевой начали преподавать азербайджанский язык как предмет.

Как передает Day.Az, корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в лицее и подготовил репортаж о преподавании предмета азербайджанский язык.

Как сообщила АЗЕРТАДЖ директор лицея Валентина Антоненко, преподавание азербайджанского языка не случайно, ведь азербайджанское государство подарило школе вторую жизнь.

"Приветствую своих азербайджанских друзей и, прежде всего, хочу сказать, что я счастлива, что наша школа носит имя матери авторитетного государственного и политического деятеля Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, выдающейся дочери азербайджанского народа Зарифы Алиевой. Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, подарившему второй день рождения нашему учебному заведению, пострадавшему во время оккупации нашего города. Я еще раз убедилась, что настоящий друг познается в беде. Трудно выразить словами доброту Президента Азербайджана. Однако хотелось бы отметить один момент: Президент Ильхам Алиев преданно служит своему народу и работает над установлением мира в своей стране. С этого года мы начали преподавание азербайджанского языка в нашей школе. Потому что пришло время выучить язык наших верных друзей", - подчеркнула Валентина Антоненко.

Наблюдая за уроком азербайджанского языка, становишься свидетелем того, с какой любовью украинские школьники изучают этот язык. Несмотря на то, что предмет азербайджанский язык преподается недавно, число украинских школьников, желающих изучать наш родной язык, растет.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ заместитель директора лицея по международным вопросам, наш соотечественник Хайям Хагигатоглу сказал, что очень гордится тем, что азербайджанский язык впервые в Украине преподается в учебном заведении, носящем имя Зарифы ханым Алиевой. "Согласно учебной программе, учащиеся будут изучать азербайджанский язык с 3-го по 11-й класс. Отрадно, что есть интерес к предмету азербайджанский язык и увеличивается число желающих изучать этот язык. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность посольству Азербайджана в Украине и представительству SOCAR в Украине за поддержку преподавания предмета азербайджанский язык", - добавил замдиректора.

Дружба, сотрудничество, взаимопонимание, взаимная поддержка крайне необходимы для сохранения цивилизации. Это сотрудничество принесет пользу и детям. Необходимо создавать все возможные условия для получения образования детьми, и Азербайджанское государство создало такие условия в средней школе в Ирпене.