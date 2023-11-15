В Измире представлена истинная история храмов Карабаха

В Институте тюркских исследований Эгейского Университета города Измир прошла научная конференция "Исторические исследования по албанской теме в Карабахском регионе Азербайджана" с участием турецких и азербайджанских ученых. В мероприятии приняли участие преподавательский состав и студенты Университета.

Как стало известно Day.Az, открывший конференцию директор Института тюркских исследований профессор Надим Маджит отметил важность исследования наследия Кавказской Албании и разоблачения армянских фальсификаций. Затем выступила проректор Эгейского Университета профессор Бану Юджель, которая выразила уверенность, что заданная тема даст возможность ученым двух стран проводить совместные исследования. Высказалась по теме также представитель руководства Института тюркских исследований, модератор мероприятия профессор Вефа Курбан.

С докладами на мероприятии выступили профессор Бекир Чобан и директор Центра истории Кавказа, ассоциативный профессор кафедры ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Азербайджанский историк совершил экскурс в историю албанской Гандзасарской патриархии и рассказал о "Промежуточных итогах исследования некоторых эпиграфических надписей Гандзасара". Участники встречи услышали много неизвестных ранее фактов и подробностей, связанных с Гандзасарским (Гянджасарским) монастырем, расположенным в Восточно-Зангезурском регионе Азербайджана. По словам Гусейнова, Гандзасарский монастырь в течение многих веков являлся кафедрой албанских патриархов. После прихода царской России на Кавказ в начале 19-го века, Албанская Автокефальная церковь была упразднена и ее имущество, рукописи и паства переданы армянской церкви Эчмиадзина. В итоге Гандзасарский монастырь подвергся многочисленным перестройкам и изменениям, в результате которых была уничтожена или изменена значительная часть эпиграфических надписей. Центр истории Кавказа провел сравнительный анализ прежнего и нынешнего состояния некоторых эпиграфических надписей Гандзасара и представил результаты своего исследования. В результате этих исследований был обнаружен большой пласт тюркского наследия и эпиграфики, созданной в средние века принявшими монофизитство тюрками, которые стояли у основ албанского Хаченского княжества в Карабахе с духовным центром в Гандзасаре, где в течение многих веков располагалась кафедра албанских патриархов. Анализ, как сообщил азербайджанский историк, проводился на основе исследования ряда архивных материалов и зарубежных авторов.