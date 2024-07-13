В этих районах будут перебои в подаче газа

15 июля в газоснабжении Гобустанского и Губинского районов возникнут перебои.

Об этомDay.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

15 июля с 11:00 до 13:00 в связи с ремонтно-монтажными работами будет прекращена подача газа в жилой массив "Гобустанские сады" и 5, 6, 7-й массивы.

Кроме того, в связи с ремонтом газопровода среднего давления 15 июля с 09:30 и до завершения работ возникнут перебои в газоснабжении 17 населенных пунктов Губинского района.

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