В рамках COP29 состоится круглый стол о цифровых технологиях и устойчивом развитии
16 ноября в рамках COP29 пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный Green Digital Action.
Как сообщает Day.Az, на мероприятии ожидается обсуждение следующих тем:
* Интеграция цифровых инноваций в климатические стратегии;
* Улучшение мониторинга климата и адаптация с использованием цифровых инструментов;
* Устранение воздействия цифровизации на окружающую среду;
* Демонстрация успешных инициатив в области устойчивого развития;
* Создание возможностей для дальнейшего сотрудничества в целях согласования цифровой трансформации с глобальными климатическими целями.
Отметим, что круглый стол будет организован в рамках Дня науки, технологий и инноваций/цифровизации.
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