В рамках COP29 состоится круглый стол о цифровых технологиях и устойчивом развитии

16 ноября в рамках COP29 пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный Green Digital Action.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии ожидается обсуждение следующих тем:

* Интеграция цифровых инноваций в климатические стратегии;

* Улучшение мониторинга климата и адаптация с использованием цифровых инструментов;

* Устранение воздействия цифровизации на окружающую среду;

* Демонстрация успешных инициатив в области устойчивого развития;

* Создание возможностей для дальнейшего сотрудничества в целях согласования цифровой трансформации с глобальными климатическими целями.

Отметим, что круглый стол будет организован в рамках Дня науки, технологий и инноваций/цифровизации.