В Азербайджане ожидаются ливни и снегопады

С 11 ноября вечером до 13 ноября вечером в некоторых районах Азербайджана прогнозируются дожди, местами с грозами.

Как передает Day.Az, информацию предоставила Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов страны.

По данным синоптиков, в таких областях, как Нахчыванская АР, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Центральный Аран и Лянкяран-Астара, возможны кратковременные дожди, град, а в горах - снегопады.

Также существует вероятность повышения уровня воды в реках, что может привести к кратковременным паводкам и селеобразованиям, особенно в некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона.