https://news.day.az/society/1705840.html В Азербайджане ожидаются ливни и снегопады С 11 ноября вечером до 13 ноября вечером в некоторых районах Азербайджана прогнозируются дожди, местами с грозами. Как передает Day.Az, информацию предоставила Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов страны.
В Азербайджане ожидаются ливни и снегопады
С 11 ноября вечером до 13 ноября вечером в некоторых районах Азербайджана прогнозируются дожди, местами с грозами.
Как передает Day.Az, информацию предоставила Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов страны.
По данным синоптиков, в таких областях, как Нахчыванская АР, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Центральный Аран и Лянкяран-Астара, возможны кратковременные дожди, град, а в горах - снегопады.
Также существует вероятность повышения уровня воды в реках, что может привести к кратковременным паводкам и селеобразованиям, особенно в некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона.
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