В этих городах Азербайджана стартовала продажа льготных квартир

Сегодня в городах Сумгайыт и Лянкяран началась процедура выбора квартир в рамках льготной продажи 544 квартир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Из выставленных на продажу квартир 392 находятся в жилом комплексе Сумгайыт, расположенном по адресу улица Бульвар, 197, а 152 - в жилом комплексе Лянкяран на улице академика Зарифы Алиевой, 303.

Согласно указу Президента Азербайджана №1113 от 16 ноября 2016 года, покупка квартир осуществляется в электронном формате через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az). Только граждане, имеющие электронный кабинет в системе, могут участвовать в процессе покупки. Все зарегистрированные граждане имеют равные права при выборе квартир.

Квартиры предлагаются полностью отремонтированными, с кухонной мебелью, отопительной системой комби, а также счетчиками для воды, газа и электричества. Все здания соответствуют Государственным строительным нормам Азербайджана.

Продажа квартир возможна как с использованием ипотечного кредита, так и за счет собственных средств. Граждане, приобретающие квартиры через льготный ипотечный кредит, получат дополнительную скидку 10% на сумму, превышающую минимальный первоначальный взнос. Если покупка осуществляется за счет собственных средств, предоставляется скидка 10% на всю сумму.