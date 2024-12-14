Охранник, притворившийся стоматологом, обманул пациентку в Баку

В Баку охранник, выдававший себя за стоматолога, удалил женщине 11 зубов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, жительница столицы Эльнара Магеррамова заявляет, что обратилась к врачу, которого она нашла через социальные сети для лечения зубов.

По ее словам, сначала врач направил ее в другую клинику для рентгеновского обследования зубов. Затем в одной из столичных клиник ей встретился человек, который представился врачом, но на самом деле работает охранником на одном из заводов Баку, действуя под именем Фарид Ашрафли. Этот человек удалил у пациентки пять здоровых зубов, прежде чем начать устанавливать импланты, а за каждый зуб потребовал предварительную оплату в 1500 манатов.

Пострадавшая также утверждает, что позже этот человек сообщил ей, что начал работать в другой клинике и пригласил ее туда. По словам Эльнары Магеррамовой, он взял с нее в общей сложности 3000 манатов.

Женщина обратилась по этому поводу сначала в Наримановскую районную прокуратуру, а затем в прокуратуру города Баку.

Xezerxeber.az представляет подробный видеоматериал по этому делу: