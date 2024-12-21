https://news.day.az/society/1717187.html Будут ли завтра осадки? - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Будут ли завтра осадки? - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 9-11 ° тепла. В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре