Будут ли завтра осадки?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 9-11 ° тепла. В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.