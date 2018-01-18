В Баку произошло обрушение в торговом центре - ВИДЕО

18 января 2018 13:06

В столице обвалилось строящееся здание торгового центра, передает Day.Az со ссылкой на aze.az.

По счастливой случайности в этот момент в здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 195, никого не было.

Обвалилась часть опалубки и залитая бетоном часть конструкции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
В Баку произошло обрушение в торговом центре

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az