В Баку произошло обрушение в торговом центре - ВИДЕО

В столице обвалилось строящееся здание торгового центра, передает Day.Az со ссылкой на aze.az.

По счастливой случайности в этот момент в здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 195, никого не было.

Обвалилась часть опалубки и залитая бетоном часть конструкции.

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