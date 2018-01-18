В Баку произошло обрушение в торговом центре - ВИДЕО
18 января 2018 13:06 3 531
В столице обвалилось строящееся здание торгового центра, передает Day.Az со ссылкой на aze.az.
По счастливой случайности в этот момент в здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 195, никого не было.
Обвалилась часть опалубки и залитая бетоном часть конструкции.
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