Сегодня ночью на этих дорогах Баку будет ограничено движение транспорта
6 апреля 2018 16:31 363
В связи с ремонтными работами сегодня ночью будет частично ограничено движение на пересечении улицы Тебриза с улицей Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку, а также на автомобильной дороге Локбатан-Гобу в поселке Локбатан Гарадагского района.
Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами в соответствие с направлением движения.
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