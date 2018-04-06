Сегодня ночью на этих дорогах Баку будет ограничено движение транспорта

В связи с ремонтными работами сегодня ночью будет частично ограничено движение на пересечении улицы Тебриза с улицей Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку, а также на автомобильной дороге Локбатан-Гобу в поселке Локбатан Гарадагского района.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами в соответствие с направлением движения.

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