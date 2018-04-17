Разработан логотип «АДР 100»

Министерство культуры и туризма Азербайджана разработало логотип "Азербайджанская Демократическая Республика 100". Об этом говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор логотипа - Заур Мурад оглу Гамзаев.

Логотип планируется использовать в мероприятиях по 100-летнему юбилею АДР, а также в мероприятиях, проводимых в рамках "Года АДР".

Логотип подготовлен в соответствии с распоряжениями главы государства "О 100-летнем юбилее АДР" от 16 мая 2017 года и "Об объявлении 2018 года годом АДР в Азербайджане" от 10 января 2018 года.

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