В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо - ФОТОСЕССИЯ

В Баку в пятницу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, официальные лица государства, представители международных федераций по различным видам спорта, главы национальных федераций по дзюдо и другие лица.

Церемония открытия состояла из официальной и художественной части. В начале художественной части был представлен видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов. Затем состоялись выступления деятелей искусств Азербайджана. Следом за концертной программой выступил всемирно известный итальянский певец Аль Бано.

Во второй день чемпионата определятся победители в индивидуальных соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 килограммов, среди мужчин в весовой категории до 66 килограммов. Сборную Азербайджана в этих весовых категориях представляют Буянкишиг Пуревсурен и Ниджат Шихализаде соответственно, которые вступят в борьбу с 1/32 финала.

Отметим, что в первый день соревнований представитель сборной Азербайджана в весовой категории до 60 килограммов Карамат Гусейнов занял пятое место. Представитель сборной в той же весовой категории Орхан Сафаров и Аиша Гурбанлы в весовой категории до 48 килограммов проиграли в 1/8 финала.

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