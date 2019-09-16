В Национальной арене гимнастики в Баку прошла грандиозная церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend, передает Day.Az.

Зал Национальной арены гимнастики был украшен потрясающими декорациями, которые погружали зрительскую аудиторию в атмосферу великолепия восточных дворцов. Здесь сказки воплотились в жизнь, и волшебство ощущалось буквально во всем.

Даже парад флагов стран, участвующих в Чемпионате мира, прошел соответственно заданной тематике церемонии открытия. При объявлении ведущими страны-участницы Чемпионата, гимнасты открывали восточный сундучок, где находился флаг страны.

Далее Государственный гимн Азербайджана без музыкального сопровождения исполнила известная азербайджанская певица и композитор, заслуженная артистка Тунзаля Агаева. Во время исполнения гимна зрители были охваченные непередаваемым чувством единения, и впечатление, произведенное исполнением было непередаваемо.

На церемонии открытия азербайджанская гимнастка, участница Чемпионата мира Зохра Агамирова произнесла клятву от имени спортсменов. От имени судей клятву произнесла Сара Гонием (Египет), от имени тренеров Каролина Рангел (Мексика).

Звездный посол соревнований, заслуженный артист Азербайджана Мири Юсиф исполнил гимн Чемпионата мира в Баку.

Далее зрители церемонии стали свидетелями феерического представления, которое сочетало в себе музыкальные номера, гимнастическое шоу, потрясающее театральное действо.

Художественная часть церемонии открытия оформлена в восточных мотивах. Шоу называлось "Сказка Востока".

"Сказка Востока" - это удивительный мир приключений, богатства и любви вместе с веселым джинном и Алибабой. Главные герои путешествуют по живописным цветочным полям, попадают в широкие и глубокие воды океана, где правит моряк Синдбад, совершают восхождения в горы, охраняемые Циклопом. Зрители стали свидетелями истории любви Аладдина и прекрасной Жасмин. Но самое главное и последнее желание, любовь, принцесса получит в величественном шелковом дворце Шелкопряда.

Превосходные сценические костюмы героев, завораживающая музыка, захватывающий сюжет, видеоинсталляция - создали сценическое действо, которое поражает своей масштабностью и искусным исполнением.

200 гимнастов, участвующих в представлении продемонстрировали невероятное мастерство, выполнив сложные гимнастические элементы и акробатические этюды.

В заключении народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) исполнил несколько композиций. Публика встретила EMINа бурными аплодисментами и подпевала исполнителю.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

В 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике принимают участие более 300 гимнасток из 61 страны.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

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