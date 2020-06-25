https://news.day.az/sport/1247588.html Три игрока НБА подхватили коронавирус
Три игрока НБА подхватили коронавирус
Сразу у трех баскетболистов, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации, выявлен COVID-19. Два игрока выступают за "Сакраменто Кингз", еще один - за "Индиану Пэйсерз", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Положительными оказались пробы защитника "Сакраменто" Алекса Леня, его одноклубника нападающего Джабари Паркера и защитника "Индианы" Малькома Брогдона. Все три игрока находятся на самоизоляции. Ранее коронавирус был выявлен у центрового "Денвера" Николы Йокича и защитника "Сакраменто" Бадди Хилда.
НБА планирует возобновить сезон в конце июля. В борьбу вступят 22 клуба. Все матчи пройдут в Орландо, в Disney World.
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