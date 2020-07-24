https://news.day.az/sport/1256088.html Люка Зидан покинет "Реал" и может стать вратарем "Монпелье"
Люка Зидан покинет "Реал" и может стать вратарем "Монпелье"
"Реал", как и ожидалось, не будет продлевать контракт с голкипером Люкой Зиданом, сыном главного тренера команды Зинедина Зидана, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Прошедший сезон 22-летний француз провел на правах аренды в "Расинге" в Сегунде.
По данным As, вратарь ведет переговоры с "Монпелье".
Сообщается, что "Реал" намерен вернуть голкипера Андрея Лунина, выступавшего в минувшем сезоне в "Овьедо" на правах аренды.
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