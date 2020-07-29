Нурмагомедов анонсировал бой с Сен-Пьером в апреле

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует в апреле 2021 года провести поединок с представителем Канады Жоржем Сен-Пьером. Он состоится после октябрьского боя за чемпионский титул с американцем Джастином Гэтжи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

31-летний российский боец смешанных единоборств оставил комментарий под постом журналиста Джо Рогана в Instagram, освещающего UFC. "В октябре - Джастин, в апреле - Сен-Пьер", - написал Хабиб.

Напомним, что Сен-Пьер является экс-чемпионом UFC в полусредней и средней весовых категориях. 39-летний канадец завершил карьеру в ноябре 2017 года. На его счету 26 побед и два поражения.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил о дате боя между Нурмагомедовым и Гэтжи. Титульный поединок состоится 24 октября. О месте проведения боя будет сказано позже.