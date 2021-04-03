https://news.day.az/sport/1330924.html Азербайджанский дзюдоист выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема»
Азербайджанский дзюдоист выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема»
На проходившем в Анталье турнире по дзюдо "Большой шлем" азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский дзюдоист Зелим Кацоев (100 кг) в финале нанес поражение японцу Аарону Воле и завоевал золотую медаль.
Отметим, что другой член азербайджанской команды Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) проведет борьбу за бронзовую медаль. Ранее дзюдоист Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевал бронзовую медаль.
На турнире, в котором состязались 440 дзюдоистов из девяноста трех стран, Азербайджан представили 13 спортсменов. Соревнования завершатся сегодня.
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