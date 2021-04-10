Бывший чемпион UFC анонсировал бой с Мэйуэзером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо анонсировал поединок против американского боксера Флойда Мэйуэзера. Об этом боец смешанного стиля (MMA) написал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен выложил фотографию с оппонентом. "Это произойдет! Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады", - написал боец MMA.

Сехудо не уточнил, когда и где пройдет бой. Он также не сообщил, по каким правилам состоится поединок.

Последний бой Сехудо провел на турнире UFC 249 в мае прошлого года, нокаутировав во втором раунде Доминика Круза. После этого он объявил о завершении карьеры, но в марте 2021-го сообщил о возвращении в спорт.

Мэйуэзер - непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках. Он становился чемпионом мира по разным версиям в пяти весовых категориях.