"Карабах" хочет арендовать Эмрели

После перехода Ибрахима Ваджи из азербайджанского футбольного клуба "Карабах" во французский "Сент-Этьен" агдамцы начали поиски нового форварда.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "скакуны" направили свои взоры на форварда загребского "Динамо" Махира Эмрели, который не так часто задействуется наставником команды Анте Чачичом. "Карабах" хочет арендовать 25-летнего нападающего до конца текущего года.