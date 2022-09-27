Сколько Катар потратил на проведение ЧМ по футболу?

Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу £200 млрд, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это в 17 раз больше, чем затраты России на организацию турнира в 2018 году, составившие £11,6 млрд.

По словам директора по коммуникациям ЧМ-2022 Фатьмы Аль-Нуайми, большая часть денег ушла на создание и модернизацию инфраструктуры Катара: новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие объекты, строительство которых было запланировано ранее того момента, как страна получила право провести чемпионат мира.

£6,5 млрд было потрачено на стадионы и командные базы. Катар построил для турнира семь новых арен, а также модернизировал стадион "Халифа".