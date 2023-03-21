ФК «Тоттенхэм» планирует уволить главного тренера

Руководство "Тоттенхэма" планирует уволить главного тренера Антонио Конте в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph.

После матча 28-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном", в котором "Тоттенхэм" сыграл вничью (3:3), Конте дал гневное интервью, в котором обвинил игроков в эгоизме, а также отметил, что в клубе "20 лет один владелец, при котором не брали трофеи".

После интервью А.Конте пообщался с владельцем клуба Дэниелом Леви, сказав, что критика была направлена на команду, а не на руководство. Тем не менее вариант, при котором Леви расстанется со специалистом на этой неделе, является более вероятным.

В случае ухода Конте временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Райан Мэйсон.