Чемпион UFC обратился к Илону Маску

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев опубликовал новый пост, в котором обратился к бизнесмену Илону Маску, который владеет социальной сетью Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Где моя галочка, жмот?" - написал спортсмен, добавив смеющийся смайлик.

Напомним, синюю галочку в Twitter получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.