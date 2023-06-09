https://news.day.az/sport/1571724.html Чемпион UFC обратился к Илону Маску
Чемпион UFC обратился к Илону Маску
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев опубликовал новый пост, в котором обратился к бизнесмену Илону Маску, который владеет социальной сетью Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Где моя галочка, жмот?" - написал спортсмен, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, синюю галочку в Twitter получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.
Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.
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