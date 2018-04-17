В Германии назначили самый странный пенальти в истории футбола - ВИДЕО

Довольно курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Германии "Майнц" - "Фрайбург". Арбитр встречи Гвидо Винкманн сперва дал свисток об окончании первого тайма, после чего команды традиционно направились в раздевалку. Однако спустя пару минут они вынуждены были вернуться вновь на поле, ведь за пару секунд до свистка на перерыв футболисты "Фрайбурга" сфолили на сопернике в своей штрафной, передает Day.Az со ссылкой на footboom.com.

Судья посмотрел видеоповтор атаки и увидел это нарушение, поэтому и принял решение вернуть команды и назначил пенальти, который по итогу был реализован Пабло Де Бласисом. Напомним, что сама встреча завершилась победой "Майнца" со счетом 2:0, Де Бласис оформил в этой встрече дубль.

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