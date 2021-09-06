Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов

Заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун заявил, что правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября. Об этом он сообщил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат, правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай", - сказал он.