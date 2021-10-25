Туристы из каких стран чаще всего посещают Азербайджан?

В сентябре 2021 года Азербайджан посетило 72 688 туристов, что на 99 процентов больше показателя аналогичного месяца прошлого года (36 531), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В январе - сентябре 2021 года Азербайджан посетили 515 280 туристов, что на 25 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года (686 303).

Больше всего туристов посетили Азербайджан в сентябре из Турции (20 186), России (18 967), Ирана (16 270), Грузии (5 503) и Украины (1270). Далее по этому показателю следуют Израиль, Великобритания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Германия, США, Беларусь, Индия и Италия.

Пандемия коронавируса нанесла большой ущерб туристической сфере. Так, турпоток из США в Азербайджан сократился на 81,7 процента, Восточной Европы - на 79,5 процента, Западной Европы - на 74,8 процента, стран Африки - на 97,1 процента, из региона Ближнего Востока - на 88 процентов, Центральной Азии - на 91,6 процента, Юго-Восточной Азии - на 79,9 процента, Северо-Восточной Азии - на 88,9 процента, Южной Азии - на 91,8 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.