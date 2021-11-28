https://news.day.az/tourism/1409025.html Израиль закрывает границы из-за омикрон-штамма
Израиль закрывает границы из-за омикрон-штамма
Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон", такое решение утвердила министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании в ночь с субботы на воскресенье.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны.
"На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям", - говорится в сообщении.
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