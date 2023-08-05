Пляжи и бассейны Средиземного моря превратились в поля сражений

На популярных средиземноморских курортах в Испании, Греции, Турции и Португалии в летние месяцы с удвоенной силой разгораются войны за лежаки, сея хаос в отелях. Даже свирепая жара в Южной Европе не может удержать изголодавшихся по солнцу туристов от борьбы за лучшее место у бассейна, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

От Испании до Португалии, от Греции до Турции пляжи и бассейны Средиземного моря за последние три месяца превратились в поля сражений. Обычно приличные люди с безупречными манерами вынуждены прибегать к все более экстремальным действиям. Одни просыпаются на рассвете, чтобы оказаться в начале очереди, когда персонал отеля открывает двери у бассейна. Другие выстраивают полотенца в очередь на ночь.

Конфликт впервые вспыхнул в мае на Тенерифе, о чем свидетельствует видео TikTok на мелодию из Mario Kart, сигнализирующую о начале годовой гонки. На нем можно увидеть, как толпа туристов мчится к бассейну, некоторые бегут к шезлонгам и бросают свои вещи, другие метают полотенца на сиденья перед ними.

Томас Клиффорд, заснявший видео, сказал: "Я не мог в это поверить! Люди снайперски бросали свои полотенца с лестницы. Мне было жаль беднягу, пытающегося почистить бассейн, когда все кинулись на него!"

На том же курорте отец двоих детей Мэтью Вайн наслаждался тихим ранним утренним кофе на своем балконе, с недоверием наблюдая, как чрезмерно нетерпеливые загорающие выползают рано утром и начинают занимать шезлонги. И это несмотря на то, что бассейн не работал до 10 утра.

Месяц спустя фронт переместился в отель на Майорке, Испания, где были пойманы люди, занимавшие целый ряд мест в 7 часов вечера на протяжении недели. Скандальный трюк был запечатлен в TikTok туристкой по имени Джиллиан, которая сказала: "Сейчас 7 часов вечера, а эти люди резервируют свои шезлонги на всю неделю. Они их не двигают". Чтобы доказать свою точку зрения, она сняла сцену со своего балкона, показав полный ряд шезлонгов у бассейна, на каждом из которых лежали полотенца.

Майорка - очень популярный испанский курорт, где разворачиваются самые серьезные баталии за лежаки. В июле несколько туристов, которым продемонстрировали профессиональную технику организации очередей, начали раскладывать свои полотенца на ночь возле зоны купания.

"Чтобы контролировать безумие с лежаками, дверь из отеля в бассейн была закрыта до 8 утра. Поэтому люди выстраивали свои полотенца на полу в очереди у двери. Я должен добавить, что это была не молодежь, а в основном пожилые люди и люди среднего возраста", - рассказал отдыхающий Джефф о своем опыте отдыха в четырехзвездочном отеле в районе Камп-де-Мар на Майорке.

Несколько недель спустя на испанском курорте были пойманы другие туристы, раскладывающие свои полотенца уже в 5 утра. Мама Ребекки опубликовала в соцсетях юмористическое видео, на котором гости отеля оставляют на земле пачки полотенец, пытаясь зарезервировать место за несколько часов до того, как лежак можно будет занять в 9 утра.

В видео туристка шутит: "Дамы и господа, я представляю вам лауреатов ежегодной премии "Sun-bed Showdown". Они более сообразительны, опытны и ненавистны, чем любая спортивная команда в мире... Взгляните на массовый сбор полотенец в 5 утра, чтобы занять лучшее место у бассейна и, если вам действительно повезет, зонтик".

Особую тактику, чтобы избежать ужаса вокруг лежаков, применила Лаура Джейн Лоу, отдыхавшая в отеле в курортном городе Торремолинос, Малага. Услышав, что толпы туристы стоят в очереди с 5:30 утра, чтобы занять место, 31-летняя женщина решила взять с собой свой надувной шезлонг. В видео, размещенном на TikTok, она объяснила: "Я забронировала отпуск, не прочитав подробных отзывов. Оказалось, что в месте, куда я еду, проходят худшие войны на лежаки, которые вы видели в своей жизни".

Еще одну тактику применил отдыхающий в Испании, решивший обыграть любителей лежаков в их собственной игре. Мужчина надел спортивный костюм и кроссовки для лучшей маневренности, терпеливо стоял в очереди, а после открытия бассейна бросился вперед с пачкой полотенец под мышкой. Его поступок попал на видео в TikTok.

Проблема с лежаками пока не решена и остается актуальной в летний сезон, распространяясь даже на пляжи. К примеру, в Бенидорме местный чиновник умолял отдыхающих не спускаться ночью на берег, чтобы занять лучшие места у воды, предупредив, что полотенца будут убраны.