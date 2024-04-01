https://news.day.az/tourism/1648664.html Баку и Бухарест обсуждают открытие прямого авиасообщения
Баку и Бухарест обсуждают открытие прямого авиасообщения
Баку и Бухарест обсуждают открытие прямого авиасообщения, сообщает в понедельник Day.Az.
"Мы с нетерпением ждем открытия прямых рейсов между Азербайджаном и Румынией", - сказал по итогам переговоров в Баку министр энергетики Румынии, румынский сопредседатель межправкомисссии Себастьян Иоан Бурдужа.
По его мнению, это не только сблизит народы, но и создаст связи между инвесторами и частным сектором, обеспечит полноценное развитие сотрудничества.
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