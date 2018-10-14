Интересные факты о самом крупном в мире цветке - ФОТО

Сегодня говорим о растениях: Day.Az со ссылкой на popmech.ru представляет читателям один из самых крупных и самых редких цветков в мире.

1. Раффлезия Арнольда - вид растений-паразитов из рода Раффлезия. Этот экзотический вид можно встретить на островах Суматра и Калимантан. Раффлезия цветет одиночными красновато-коричневыми цветками, которые считаются одними из самых крупных в мире: их диаметр 60-100 см, толщина лепестков - 3 см, а общая масса - до 8 кг. Даже если вас занесло в Суматру или в Калимантан, отыскать раффлезию будет трудно - она цветет лишь несколько дней.

2. Раффлезия Арнольда в народе называется трупной лилией: дело в том, что растение имеет характерный запах гниющего мяса. Этот аромат привлекает насекомых, основной опылитель - лесная муха. Кроме того, и лепестки этого цветка очень напоминают разлагающуюся плоть.

3. Трупная лилия не имеет выраженного стебля, листьев и корней: растение-паразит получает все питательные вещества от организма своего хозяин: чаще всего это лианы из семейства Виноградовые.

4. Трупная лилия была открыта ровно 200 лет назад, в 1818 году на острове Суматра местным проводником, работавшим с британским врачом Джозефом Арнольдом, и была названа в честь возглавлявшего экспедицию офицера Томаса Раффлза. Спустя 2 недели после открытия Джозеф Арнольд скончался от тропической малярии.

5. Раффлезия - это очень редкое растение, которое находится на грани исчезновения. Это связано с вырубкой лесов и особенностями самой трупной лилии. Как уже было отмечено, они цветут лишь несколько дней; при этом мужские цветы должны находиться рядом с женскими, распуститься в одно и тоже время, чтобы мухи могли перенести пыльцу.

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