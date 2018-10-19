Единственный человек, который выдержал удар пушечного ядра - ВИДЕО
19 октября 2018 13:40 160
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
18 Окт. 17:56 12 367
-
18 Окт. 17:20 7 784
-
18 Окт. 14:13 6 295
-
18 Окт. 19:39 5 532
-
05:24 4 386