После обретения независимости республики Прибалтики начали активно предавать гласности информацию о деятельности КГБ на своей территории. В настоящее время все желающие могут посетить бывшую секретную тюрьму в Вильнюсе, где в советское время содержались диссиденты.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Тюрьма для "несогласных"

Со времён присоединения к СССР в 1940 году Прибалтика была одним из самых политически нестабильных регионов Советского Союза. Поэтому органы госбезопасности работали здесь не покладая рук.

Здание на пересечении улицы Ауку с проспектом Гедиминаса в Вильнюсе было построено в 1899 году в качестве Дворца правосудия Виленской губернии Российской империи. Управление НКВД впервые разместилось здесь в 1940 году. В годы немецкой оккупации его сменила Служба безопасности рейхсфюрера СС (СД) и гестапо, а с 1944 года здание вновь перешло в руки советских чекистов. В нём допрашивали "лесных братьев", а в специальном "расстрельном" помещении приводили в исполнение смертные приговоры борцам за независимость Литвы.

Даже после разгрома литовских "зелёных" к середине 1950-х годов нужда во внутренней тюрьме не отпала. Сюда сотрудники КГБ доставляли политических диссидентов и тех, кто подозревался в шпионской деятельности в пользу иностранных государств.

С 1959 года секретная тюрьма официально называлась следственным изолятором. Здесь лица, задержанные по "политическим" статьям, ждали суда и подвергались издевательствам. Камеры в полуподвальном помещении представляли собой небольшие комнаты на 2 койки со шкафами и табуретами. Внешне они не отличались от камер в обычных изоляторах, и отапливались батареями центрального отопления. Со временем количество камер сокращалось. Если в 1950-х годах их было больше 50, то в 1964 году осталось 23, а позднее - всего 19. Поскольку заключённые часто оставляли после себя надписи, то стены камер многократно перекрашивались (по подсчетам исследователей, не меньше 18 раз).

В 1991 году в секретной тюрьме оставался всего 1 карцер, но в первые годы деятельности НКВД их было несколько. Заточение в холодном и очень узком помещении само по себе причиняло страдания, особенно в зимнее время. В карцер могли отправить за несоблюдение правил или попытку связаться с другими узниками посредством перестукивания.

Стоит упомянуть и так называемый "мягкий бокс", стены которого были обиты звуконепроницаемым поролоном - здесь заключенные попросту сходили с ума в полной тишине. На тех, кто пытался срывать обивку, надевали смирительные рубашки.

Известные узники

В 1956 году в застенках вильнюсского здания КГБ допрашивали и пытали лидера антисоветского сопротивления южной Литвы Адольфуса Раманаускаса. Партизана, известного также по прозвищу Ваганас ("Ястреб"), чекисты жестоко избили, а затем кастрировали его, выкололи правый глаз и наполовину лишили слуха. Через год Раманаускас был казнён как "крупный террорист".

Несколько раз в вильнюсской тюрьме КГБ содержался антисоветский активист католический священник Альфонсас Сваринскас. Впервые он был осуждён в 1948 году за контакты с "лесными братьями", в 1956 году - за хранение книг довоенных лет издания, и, наконец, в последний раз священника арестовали в 1983 году.

Сваринкас был далеко не единственным репрессированным служителем церкви в Литве - проблемы с госбезопасностью имели до 20% католических священников. В начале 1980-х, например, в тюрьму КГБ угодил член ордена иезуитов Сигитас Танкевичюс, в ту пору служивший в приходе города Кибартай. Его арестовали как активного участника Католического комитета по защите прав верующих, а также редактора самиздатовской "Хроники Католической Церкви Литвы". За антисоветскую агитацию священнослужителя приговорили к 10-летнему сроку в лагере.

Помимо "лесных братьев" и священников в тюрьму КГБ попадали литературные деятели, правозащитники и другие диссиденты, недовольные советской властью в республике.

В 1992 году в здании бывшего управления КГБ был основан "Музей оккупаций и борьбы за свободу". Внутренняя тюрьма полностью осталась в том виде, в котором ее бросили ушедшие в августе 1991 года из Вильнюса советские гэбисты.