https://news.day.az/unusual/1135423.html Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
На самом деле человек стоит на асфальте, а такой эффект создается из-за тени у его ног.
Публикация стала вирусной, собрав более 70 тысяч лайков и 700 комментариев.
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