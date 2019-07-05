Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.

На самом деле человек стоит на асфальте, а такой эффект создается из-за тени у его ног.

Публикация стала вирусной, собрав более 70 тысяч лайков и 700 комментариев.

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