Самые вредные продукты для завтрака

Самыми вредными для завтрака продуктами являются готовые хлопья, в которых содержится большое количество простых углеводов, а также мясные переработанные продукты и белый хлеб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказала врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с ФАН.

"В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку. Кроме того, следует избегать промышленных соков и газировки", - сказала Ионова. Регулярное употребление сосисок, сарделек и бекона также следует ограничить, отметила она, поскольку эти продукты увеличивают риск развития рака.

Кроме того, по словам диетолога, белый хлеб тоже не приносит пользу здоровью. Вместо него лучше покупать зерновой хлеб.

"Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы", - констатировала она. Заменить не полезные продукты можно гречневой крупой, коричневым рисом или булгуром. Вместо мясных переработанных продуктов следует готовить блюда из запеченного мяса птицы или рыбы.

В заключение диетолог отметила, что на завтрак рекомендуется готовить яйца в виде омлета. Особенно полезно будет добавить в него овощи, подчеркнула Ионова.