Сенат США постановил найти конкурента Илона Маску для посадки на Луну

Сенат США обязал NASA выбрать второго подрядчика для строительства посадочного модуля на Луну в 2024 году. О решении комитета Сената по ассигнованиям сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В апреле 2021 года было объявлено, что контракт на строительство посадочного модуля выиграла компания SpaceX Илона Маска. Проигравшие компании, Blue Origin и Dynetics, сразу же подали жалобу в Счетную палату США, обвинив NASA в несправедливости.

NASA не изменило свое решение и после открытого письма Джеффа Безоса, в котором он предлагал $2 млрд долларов на лунную программу из собственных средств, в обмен на то, что его посадочный модуль Blue Moon выберут для высадки.

В своем решении, в котором обосновывается финансирование NASA в 2022 году, сенаторы опровергли заявление агентства, что оно недофинансируется государством. В 2022 году на его нужды планируется выделить $24.83 млрд, что на $300 млн больше, чем было запрошено агентством. "Риторика NASA о финансировании, недостаточном финансировании для двух команд в рамках программы Human Landing System, выглядит пустой, - говорится в решении. - Используя это финансирование, в NASA должны обеспечить резервирование и конкуренцию, включая твердую поддержку исследованиям, испытаниям для как минимум двух команд HLS". Теперь в NASA должны в течение 30 дней предоставить конгрессу план поддержки двух команд разработчиков.