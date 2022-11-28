28 ноября на Земле началась магнитная буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук.

Накануне вечером и ночью магнитное поле было возмущено, после чего начался геомагнитный шторм категории G1.

Уровень G1 соответствует слабым магнитным бурям. Для жителей планеты они проходят почти незаметно.

Вероятность новых магнитных бурь 29 ноября оценивается в 15%, 30 марта - в 20%.