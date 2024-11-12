Рыбак нашел экзотическую рыбу в неожиданном месте

Житель Великобритании случайно нашел экзотическую рыбу в неожиданном месте. Как передает Day.Az, об этом пишет Falmouth Packet.

53-летний Марк Гриффитс из города Портхаллоу, графство Корнуолл, проводил время со своим другом Ричардом на полуострове Ричард и заметил на мелководье плещущуюся рыбу. Друзья подошли поближе, рассмотрели рыбу и предположили, что это может быть голубой тунец, которого часто можно встретить в прибрежных водах рядом с Корнуоллом. Однако Гриффитс, который 25 лет проработал на рыболовецком судне, заподозрил, что это другой вид.

"К тому времени, как мы добрались до него, он выбросился на берег и был уже наполовину мертв. Мы посмотрели на него и предположили, что это голубой тунец, поскольку их там сотни. Но я испытывал мучительные сомнения насчет вида этой рыбы", - рассказал профессиональный рыбак. Он поделился фотографией находки в онлайн-группе любителей рыб. Оказалось, что мужчины нашли полосатого тунца - редчайшего гостя в водах Великобритании. "Я слышал о них раньше, но никогда не думал, что они могут быть где-то поблизости от Великобритании", - объяснил Гриффитс.

Полосатые тунцы обычно водятся в более теплых водах, например в Карибском море. Именно их используют в приготовлении рыбных консерв. Британцы забрали полосатого тунца домой и взвесили его - он весил около девяти килограммов. "Это невероятно редкий вид; я думаю, это третий, найденный и зарегистрированный в Великобритании", - отметил Гриффитс.