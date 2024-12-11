Тысячи древних артефактов в Афинах

Множество древних предметов, датируемых от геометрического периода греческой истории (1100-750 годов до н. э.) до эллинистических времен (до 31 года до н. э.), обнаружены в подвале магазина, принадлежащего Национальной художественной галерее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство культуры Греции.

Находки были сделаны во время осмотра помещения в ходе исполнения решений афинского суда о лишении права использовать магазин его бывшими арендаторами. После обнаружения ценностей представитель галереи немедленно проинформировал Минкультуры о находках.

"Археологи Управления документации и защиты культурных ценностей и Нумизматического музея провели вскрытие тайника, в котором обнаружены 102 древних артефакта, датируемые от геометрического до эллинистического периода (древнегреческие сосуды - килики, канфары, лекифы, скифосы, а также статуэтки и другие предметы), 36 религиозных предметов поствизантийского периода (иконы, серебряные оклады, посох первосвященника и другие церковные ценности), а также 3 247 монет, медалей, печатей, гирь, датируемых от античного до современного времени", - отметило ведомство.

По его словам, почти все древние предметы находились в труднодоступном подземном пространстве, в которое можно было попасть только через люк в первом этаже. Артефакты нашли упакованными в старые картонные коробки, а некоторые из них были завернуты в газеты 1940-х годов, когда помещение впервые было сдано в аренду под магазин по продаже всевозможных украшений, часов и различных произведений искусства.

Министр культуры Лина Мендони полагает, что коллекция была собрана в рамках "незаконной деятельности по приобретению древностей внутри Греции".

Предметы перевезены в хранилища Инспекции древностей Афин и Нумизматического музея до завершения расследования дела компетентными органами прокуратуры.

После консервации они станут предметом экспертизы специальной научной комиссией, которая оценит их денежную стоимость, отметило министерство.