Названа причина переезда людей в древнейшие мегапоселения Европы

Немецкие ученые из Кильского университета узнали причины, побуждавшие людей переселяться в первые мегапоселения Европы 7000-5000 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Open Archeology (OpAr), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, им впервые удалось связать категории археологических открытий с категориями Индекса развития человеческого потенциала ООН, установив связь между далеким прошлым и настоящим.

Исследователи сравнили соотношение уровня жизни внедрения таких инноваций, как более совершенные сельскохозяйственные инструменты или новые ткацкие станки.

На втором этапе авторы применили разработанную схему к общинам Кукутень-Триполье (5050-2950 годы до нашей эры), располагавшихся на территориях современных Румынии, Молдовы и Украины.

Эти общины известны большими кольцевыми поселениями, занимавшими до 320 гектаров и служившими домом для 17 тыс. человек.

"Применение инструмента анализа подтверждает предыдущие исследования. Они утверждают, что эти поселения характеризовались большим социальным равенством в фазе своего расцвета и что у людей были широкие возможности для проявления активности. Однако наши результаты указывают на иные объяснения этого, чем раньше. Возможно, именно расширенные возможности людей и их шансы на реализацию привлекли больше людей, что затем привело к росту населения и инновациям", - отметили авторы доклада.