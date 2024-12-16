В главном поясе астероидов обнаружили редкую комету

Ученые Института планетологии, Научного института Карнеги и Обсерватории Лоуэлла установили, что загадочный объект, обнаруженный в главном поясе астероидов в 2021 году, является редкой кометой. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Notes of the AAS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кометы главного пояса представляют собой ледяные тела, расположенные между орбитами Марса и Юпитера, которые обладают кометоподобными свойствами, такими как хвосты и облака пыли, вызванные испарением льда. В отличие от традиционных комет, эти объекты находятся в теплой внутренней части Солнечной системы, а не в холодных ее окраинах. Они принадлежат к группе активных астероидов, которые могут демонстрировать сходную активность, вызванную либо ударами, либо быстрым вращением.

Для подтверждения природы объекта 456P/PANSTARRS ученые провели его наблюдения с помощью телескопов Magellan Baade и Lowell Discovery в октябре 2024 года. Эти наблюдения позволили зафиксировать повторяющуюся активность объекта, связав ее с процессом испарения льда, который отличает кометы от других активных астероидов.

Ключевым фактором в определении 456P/PANSTARRS как кометы главного пояса стало наблюдение за его регулярными пылевыми выбросами при приближении к Солнцу. Это подтверждает, что активность объекта вызвана нагреванием и испарением льда, а не единичными событиями, такими как столкновения или физические изменения. На основании полученных данных ученые пришли к выводу, что 456P/PANSTARRS - это изначально ледяное тело, схожее с классическими кометами из внешней Солнечной системы.

Авторы работы отмечают, что подтвержденных комет главного пояса пока известно немного, но их изучение является важным шагом для понимания распределения и эволюции льда в Солнечной системе. Больше наблюдений позволит получить более полную картину их свойств, таких как размеры, активность и локализация в поясе астероидов.