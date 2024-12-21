В сливающихся галактиках обнаружили звездообразующие магнитные поля

Международная группа ученых обнаружила магнитные поля в ядре системы сливающихся галактик Arp220. Это открытие подтверждает существование силы, которая может играть ключевую роль в звездообразовании в таких системах.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые обнаружили магнитные поля в диске газа и пыли диаметром несколько сотен световых лет внутри ядра Arp220. Эти поля могут стабилизировать газ в сливающихся галактиках, предотвращая его перегрев и рассеивание под воздействием тепла от молодых звезд. Такое воздействие магнитных полей позволяет формировать звезды в больших объемах, сохраняя структуру газопылевого материала.

Для наблюдений использовалась субмиллиметровая решетка (SMA) на Маунакеа, Гавайи, способная улавливать излучение в диапазоне длин волн около миллиметра. Этот диапазон позволяет изучать холодный газ и пыль, которые находятся в ядрах сливающихся галактик. Благодаря этому методу ученые смогли получить четкие данные о магнитных полях в одной из самых ярких инфракрасных галактик.

Arp220, возникшая в результате слияния двух богатых газом спиральных галактик, демонстрирует вспышку звездообразования в своих центральных областях. Наблюдения подтвердили, что в этих регионах газ стабилизируется благодаря действию магнитных полей. Это предотвращает "выкипание" газа, когда звездообразование происходит слишком интенсивно, что могло бы привести к утрате необходимого для процесса материала.

Кроме того, исследование показало, что яркость Arp220 связана с ее инфракрасным излучением, образующимся при нагреве пыли молодыми звездами. Это делает галактику одним из наиболее заметных объектов внегалактического инфракрасного неба. Обнаруженные магнитные поля могут объяснить, почему такие галактики формируют звезды гораздо быстрее и эффективнее, чем другие.