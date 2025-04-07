Раскрыт механизм «шестого чувства»

Ученые из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) установили, что особые мозговые волны формируют способность человека "предвидеть" предстоящие события. Результаты исследования опубликованы в журнале в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, способность "предсказывать будущее" часто проявляется в повседневной жизни. Ею пользуются музыканты, подгадывающие идеальное время для воспроизведения ноты, и боксеры, уклоняющиеся от ударов. Мозг можно рассматривать как удивительный инструмент, который помогает избежать неожиданностей.

Чтобы выяснить, как мозгу удается предвидеть будущее, ученые провели эксперимент с участием взрослых добровольцев. Участники пытались предвосхитить слуховые и зрительные сигналы во время энцефалограммы - исследования, которое используется для регистрации электрической активности мозга.

Исследование выявило ключевую переменную, формирующую способность к предвидению - вероятность во времени. Она осуществляется с помощью в мозговых колебаний в диапазонах частот альфа - от семи до 12 Герц, и бета - от 15 до 30 Герц.

Эксперимент показал, что чем более предсказуемо событие, тем сильнее выражены эти нейронные колебания.

С помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ) ученые также смогли определить ключевые области мозга, участвующие в этом процессе. Важную роль играет задняя теменная кора, которая отвечает за синхронизацию и подготовку к движению. Задняя средняя височная извилина помогает обрабатывать события во времени, а сенсомоторная кора напрямую запускает движения, связанные с прогнозируемыми событиями.