Астрономы нашли гигантское молекулярное облако в сердце Млечного Пути

Международная команда астрономов с помощью телескопа Green Bank в США открыла новое гигантское молекулярное облако в центре нашей галактики. Этот колоссальный космический объект, получивший обозначение M4.7-0.8, расположен в особой области - пылевой полосе галактического бара, которая играет ключевую роль в транспортировке вещества к центру Млечного Пути. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обнаруженное облако поражает своими размерами - его протяженность составляет около 200 световых лет в длину и 65 световых лет в толщину. Масса гиганта оценивается в 160 тысяч солнечных масс, что типично для объектов такого класса. Температура облака крайне низкая - около 20 градусов Кельвина (-253°C), что характерно для самых холодных регионов межзвездного пространства.

Особый интерес ученых вызвала сложная структура облака. Наблюдения выявили две основные особенности: яркую область с интенсивным излучением оксида углерода и нитевидную структуру, соединенную с основной частью облака.

Кроме того, исследователи обнаружили две компактные зоны, где, вероятно, происходит процесс звездообразования. Одна из них, названная Узлом E, имеет необычную кометообразную форму и может представлять собой свободно плавающую испаряющуюся газовую глобулу (сгусток).

Не менее интересной находкой стала оболочечная структура с ярким ободком и центральной полостью. По мнению ученых, это может быть следом ударной волны от древнего взрыва сверхновой звезды. Такие структуры играют важную роль в динамике межзвездной среды и процессах звездообразования.

Руководитель исследования Натали О. Баттерфилд из Национальной радиоастрономической обсерватории подчеркнула, что это открытие дает новые возможности для понимания сложных процессов, происходящих в центральных областях нашей галактики.