Найдено удивительное сходство между климатом Земли и древнего Марса

Американские ученые из Университета Колорадо доказали, что миллиарды лет назад Марс был теплой и влажной планетой с дождями, снегопадами и полноводными реками. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JGRP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда провела компьютерное моделирование, сравнивая две гипотезы: "теплый и влажный" либо "холодный и сухой" Марс. Анализ показал, что узоры древних долин и речных сетей лучше объясняются обильными осадками, чем таянием ледников.

Оказалось, что ландшафты марсианских долин напоминают земные пейзажи, например, каньоны в штате Юта в США.

Кроме того, верховья рек сформировались на разных высотах, что типично для дождевого, а не ледникового стока. Наконец, марсоход NASA Perservance обнаружил в кратере Джезеро валуны, которые могли перенести только бурные речные потоки.

"Марс - это капсула времени, сохранившая следы процессов, которые на Земле стерла тектоническая активность. Понимание его климатической истории помогает реконструировать ранние этапы эволюции и нашей планеты", - пояснил соавтор исследования Брайан Хайнек.

Главная загадка - как Марс поддерживал температуру, достаточную для жидкой воды, при слабом молодом Солнце. Ученые планируют новые модели, чтобы найти ответ.