Ученые выяснили, чего люди боятся сильнее апокалипсиса

Большинство людей воспринимают реальные современные риски искусственного интеллекта гораздо серьезнее, чем абстрактные сценарии, в которых ИИ якобы может уничтожить человечество. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета, опросив более 10 тысяч участников из США и Великобритании. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые обнаружили, что, хотя тема "экзистенциальных угроз" активно обсуждается, люди чаще беспокоятся о конкретных проблемах ИИ, таких как предвзятость алгоритмов, рост дезинформации и автоматизация, которая отнимает рабочие места. Даже когда участникам показывали заголовки с пугающими изображениями апокалипсиса, они все равно больше внимания уделяли текущим вызовам.

"Респонденты отчетливо отличают теоретические опасности от ощутимых проблем и очень серьезно относятся к последним", - отметил профессор Фабрицио Джиларди, один из авторов работы.

Интересно, что, несмотря на усиление страхов в ответ на "катастрофические" описания ИИ, обеспокоенность реальными угрозами все равно оставалась выше. Это опровергает распространенное мнение о том, что разговоры о гипотетических сценариях будущего мешают осознанию текущих проблем.

"Общественная дискуссия не должна быть дилеммой "или-или"", - подчеркнул Джиларди. - "Нужно одновременно учитывать и текущие, и долгосрочные риски развития ИИ".

Исследование впервые представило систематические данные, подтверждающие: даже в условиях фокусировки на будущих угрозах, внимание общества к реальным проблемам остается высоким. Авторы призывают к широкому и сбалансированному диалогу об этике, социальной ответственности и рисках, связанных с ИИ.