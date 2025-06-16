Прошлогодняя жара может стать нормой на ближайшие пять лет

Прошлогоднее жаркое лето может стать нормой на ближайшие пять лет. Такой прогноз дала Всемирная метеорологическая организация (WMO) в своем докладе о климате на 2025-2029 годы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вероятность того, что средняя температура воздуха на Земле за ближайшие пять лет более чем на 1,5°C превысит средний показатель температуры за период 1850-1900 годов, то есть в доиндустриальную эпоху, составляет, по оценкам ВМО, 70%", - говорится в документе.

По словам авторов доклада, быстрее всего теплеет в арктическом регионе - в 3,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Температура там на 2,4°C превышает средний общемировой показатель за 1991-2020 годы.

В связи с этим специалисты прогнозируют дальнейшее сокращение ледяного покрова в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях. В странах Африки, расположенных ниже пустыни Сахары, а также в Северной Европе, на Аляске и на севере Сибири ожидаются более влажные погодные условия, чем обычно. На Амазонке, наоборот, они будут более сухими.

В WMO отметили, что мир только "пережил десять самых теплых лет за всю историю наблюдений", и в ближайшие годы передышки не предвидится.