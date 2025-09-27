Найден безопасный способ борьбы с нефтеразливами в морях

Студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина предложили экологичное и экономичное решение для борьбы с нефтеразливами в морях. Будущий сорбент они сделали из вторичного сырья - бумажных отходов, которых ежегодно в стране образуется около 7,5 млн тонн, но перерабатывается лишь чуть больше половины. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

Новый материал рассыпается по поверхности моря в месте разлива и за несколько минут полностью впитывает нефтепродукты, поднимая их наверх для дальнейшего сбора. При этом он сохраняет плавучесть в течение 72 часов и способен выдерживать волнение моря до 4 баллов. Испытания показали: 1 грамм сорбента поглощает до 9 граммов углеводородов. Кроме того, материал можно регенерировать и использовать повторно до трёх раз, что делает его значительно более выгодным по сравнению с аналогами.

"Мы проанализировали ситуацию: ежегодно образуется порядка 7,5 млн тонн бумажных отходов, но утилизируется не более 55%. Именно поэтому мы решили создать сорбент именно из бумаги", - рассказал один из авторов проекта, студент кафедры промышленной экологии Даниил Андрианов.

Новый сорбент для морских акваторий стал частью комплексной технологии по борьбе с нефтезагрязнениями. Для сухопутных территорий студенты разработали биоокислительную методику: бактерии-нефтедеструкторы применяются вместе с пероксидом кальция, который выделяет кислород и повышает эффективность микроорганизмов на 15-20%. Этот метод делает бактерии более устойчивыми к перепадам температур и ускоряет восстановление местных экосистем.

"Выделение кислорода стимулирует активность почвенных микроорганизмов, поэтому на загрязненных территориях быстрее восстанавливается аборигенная биота", - отметил студент Владислав Вишневский.

Сейчас проходят дополнительные испытания, а интерес к технологии уже проявили правительство Камчатского края и российские нефтегазовые компании.